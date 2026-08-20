Hasta 35°C: Emiten aviso por altas temperaturas en 4 regiones del norte de Chile por una "dorsal en altura"
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas que se presentarán durante esta semana en cuatro regiones del norte del país, luego de las intensas lluvias que generaron graves estragos, especialmente en la región de Antofagasta.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo serán las altas temperaturas?
Debido a una "dorsal en altura", se esperan altas temperaturas desde la tarde de este jueves 20 hasta la tarde del sábado 22 de agosto.Ir a la siguiente nota
El calor se presentaraá en la pampa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta; además del litoral, la pampa, la precordillera y la cordillera de la Costa y sectores de los valles de la región de Atacama.
En tanto, en la región de Coquimbo, el fenómeno se registraría en la precordillera y valles precordilleranos.
Hasta 35°C
Estas temperaturas se pronostican por sector:
- Pampa: entre 33°C y 35°C el viernes
- Pama: entre 33°C y 35°C el viernes; y entre 32°C y 34°C el sábado
- Litoral: entre 24°C y 27°C el jueves
- Cordillera de la Costa y sectores de valle: entre 29°C y 31°C el viernes
- Pampa: entre 30°C y 32°C el viernes
- Precordillera: entre 32°C y 34°C el viernes
- Precordillera y valles precordilleranos: entre 31°C y 33°C el viernes
Notas relacionadas
- Lluvia intensa golpea a Antofagasta: Calles anegadas, cortes de luz y riesgo de mayores inundaciones
- Regresan las lluvias este martes: Conoce las zonas donde se esperan precipitaciones
- "Una situación totalmente anómala": Meteoróloga de Megatiempo ante inusuales precipitaciones por "baja segregada" en el norte