Hasta 35°C: Emiten aviso por altas temperaturas en 4 regiones del norte de Chile por una "dorsal en altura"

20 ag. 2026 - 23:19 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas que se presentarán durante esta semana en cuatro regiones del norte del país, luego de las intensas lluvias que generaron graves estragos, especialmente en la región de Antofagasta.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo serán las altas temperaturas?

Debido a una "dorsal en altura", se esperan altas temperaturas desde la tarde de este jueves 20 hasta la tarde del sábado 22 de agosto.

El calor se presentaraá en la pampa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta; además del litoral, la pampa, la precordillera y la cordillera de la Costa y sectores de los valles de la región de Atacama.

En tanto, en la región de Coquimbo, el fenómeno se registraría en la precordillera y valles precordilleranos.

Hasta 35°C

Estas temperaturas se pronostican por sector:

Región de Tarapacá

Pampa: entre 33°C y 35°C el viernes

Región de Antofagasta

Pama: entre 33°C y 35°C el viernes; y entre 32°C y 34°C el sábado

Región de Atacama

Litoral: entre 24°C y 27°C el jueves

Cordillera de la Costa y sectores de valle: entre 29°C y 31°C el viernes

Pampa: entre 30°C y 32°C el viernes

Precordillera: entre 32°C y 34°C el viernes

Región de Coquimbo

Precordillera y valles precordilleranos: entre 31°C y 33°C el viernes

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