Anuncian cortes de luz para este viernes en 10 comunas de Santiago: Se extenderán por hasta 6 horas

20 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de viernes 21 de agosto en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en diez comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 21 de agosto?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Conchalí, Las Condes, Maipú, Macul, Pudahuel, Quinta Normal, La Florida, San Miguel, San Joaquín y Ñuñoa.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Conchalí

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Entre 15:00 y las 17:00 horas:

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Pudahuel

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Maipú

Entre las 09:30 y las 15:30 horas:

Entre las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Entre las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Ñuñoa

Entre 01:00 y las 06:00 horas:

Macul

Entre las 11:00 y las 17:00 horas:

La Florida

Entre las 10:00 y las 14:00 horas:

Entre las 11:00 y 17:00 horas:

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