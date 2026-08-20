Corte de luz de hasta 7 horas: Cortarán el suministro en 10 comunas este jueves

20 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de jueves 20 de agosto en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en diez comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este jueves 20 de agosto?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán en Las Condes, La Florida, Maipú, Ñuñoa, Macul, Lo Prado, Pudahuel, Cerrillos y Santiago.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Entre 10:00 y 16:00 horas:

Entre las 10:30 y las 16:30 horas:

Ñuñoa

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Santiago

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Macul

Entre las 10:00 hasta las 16:00 horas:

La Florida

Entre las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Maipú

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Entre 09:30 y las 16:30 horas:

Entre 10:00 y las 16:00 horas:

Pudahuel

Entre las 10:00 hasta las 14:00 horas:

Lo Prado

Entre las 10:00 y las 17:30 horas:

Santiago

Entre las 09:30 hasta las 13:00 horas:

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