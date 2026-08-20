En prisión preventiva dos acusados de disparar contra edificio de la Municipalidad de Coquimbo

20 ag. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó en prisión preventiva a dos sujetos imputados por disparar contra la municipalidad, el 30 de julio pasado. Los acusados fueron detenidos por el OS9 de Carabineros.

Según la formalización, ambos se trasladaron en un vehículo por Avenida Costanera hasta las ruinas del Mercado del Mar, descendieron del automóvil portando armas calibre 9 milímetros y efectuaron los disparos en reiteradas ocasiones contra el inmueble fiscal.

¿Qué dijeron desde Fiscalía?

Los imputados causaron daños avaluados en 500 mil pesos en ventanales termolaminados en el edificio consistorial. Ambos quedaron en prisión preventiva a petición de la Fiscalía Regional de Coquimbo y el Juzgado de Garantía concedió un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

El fiscal Claudio Correa dijo que "los medios de prueba más importantes son los análisis balísticos de las trayectorias de disparos, también la recopilación de cámaras, de todo un barrido de cámaras que se hizo del sector en horarios previos, el horario propiamente tal de los disparos y posteriores a aquellos, y las declaraciones de testigos que se pudieron individualizar".

Por su parte, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, envió un mensaje a la ciudadanía luego de la detención de los sujetos que fueron formalizados por disparos injustificados y otros delitos que causaron conmoción en Coquimbo.

Enfatizó que la Fiscalía está trabajando junto con las policías "poniendo lo mejor de nosotros" para encontrar a responsables de delitos y ponerlos a disposición de la Justicia.