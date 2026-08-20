Hasta 32% de descuento en departamentos: Inmobiliaria lanza ofertas que se pueden combinar con extensión de subsidio a la tasa

20 ag. 2026 - 13:23 hrs.

Una nueva oportunidad para quienes buscan comprar una vivienda llegó este mes de agosto, con una campaña que contempla descuentos especiales en distintos proyectos inmobiliarios.

Se trata de Imagina Days, iniciativa de Inmobiliaria Imagina que se extiende desde el 17 al 23 de agosto, con rebajas de hasta un 32% en departamentos.

¿En qué consiste la promoción?

La promoción considera unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, con precios desde UF 2.680 (más de $109 millones), ubicadas en comunas de la Región Metropolitana y de Valparaíso.

En concreto, entre los sectores incluidos están Ñuñoa, Santiago, Macul, La Florida, San Joaquín, Providencia y Las Condes, además de Concón.

Subsidio habitacional

La campaña coincide con la reciente aprobación de la ampliación del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios, que suma 30 mil nuevos cupos a los 50 mil contemplados inicialmente.

Además, el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio aumentó desde 4.000 UF hasta 6.000 UF, mientras que su vigencia se extendió hasta el 31 de mayo de 2028.

Según explicó la subgerente de Inversión de Inmobiliaria Imagina, Bernardita Reyes, "la ampliación del subsidio abre nuevas posibilidades de financiamiento para muchas familias que antes quedaban fuera del beneficio".

Los descuentos de Imagina Days pueden representar un ahorro de hasta $100 millones, mientras que la empresa señala que, al sumar el subsidio ampliado, podrían agregarse hasta $44 millones adicionales.

El Gobierno también busca con esta medida enfrentar el stock inmobiliario disponible, que alcanza cerca de 100 mil viviendas listas para entrega, además de impulsar nuevamente la actividad de la construcción.