Ya hay fecha: Suprema se alista para decidir el futuro del juez Daniel Urrutia, el "niño terrible" del Poder Judicial

06 oct. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Daniel Urrutia tiene una fecha decisiva por delante. El próximo lunes 19 de octubre, el pleno de la Corte Suprema votará su eventual remoción por viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica.

Será el turno de uno de los magistrados más controvertidos del Poder Judicial, cuya trayectoria ha estado marcada por disputas con sus superiores y decisiones que han provocado cuestionamientos dentro y fuera de tribunales.

Según antecedentes recabados por Mega Investiga, ese día el máximo tribunal resolverá la situación del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y de otros cinco magistrados. Sus apelaciones ya fueron revisadas y resta la votación que determinará si continúan en sus cargos.

La definición llegará después de que esta semana la Suprema acordara remover a otros cuatro jueces por viajes fuera del país durante sus licencias médicas, elevando a 15 el número de expulsados. Sin embargo, la revisión volvió a mostrar diferencias dentro del pleno.

De los ocho casos analizados, cuatro terminaron en remoción y en los otros cuatro se rechazó esa medida. Solo una de las nuevas expulsiones fue aprobada por unanimidad.

Había quedado sin sanción

En ese escenario, el caso de Urrutia concentra especial atención. Antes de que la Suprema abriera su cuaderno de remoción, el magistrado había conseguido quedar sin sanción en la Corte de Apelaciones de Santiago por dos viajes realizados a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022, mientras hacía uso de licencias médicas.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal judicial Macarena Troncoso, quien propuso una suspensión de dos meses sin goce de sueldo por el viaje a Ecuador. Sin embargo, el pleno del tribunal de alzada rechazó esa propuesta por 14 votos contra 13, al considerar que había operado la prescripción de la facultad disciplinaria. El episodio de Costa Rica también quedó cerrado por prescripción.

El resultado no significó que el tribunal descartara todo reproche. La resolución consignó que existía una conducta susceptible de cuestionamiento disciplinario, aunque concluyó que había transcurrido el plazo para sancionarla. Por su parte, la defensa de Urrutia ha sostenido que los desplazamientos estaban vinculados a un tratamiento psiquiátrico y se realizaron bajo indicación médica.

Pese al cierre de ese procedimiento, en junio la Suprema acordó abrir un cuaderno de remoción para evaluar su permanencia en el cargo, una decisión que trasladó la controversia desde una eventual sanción administrativa hacia la posibilidad de poner término a su carrera judicial.

Urrutia ya había protagonizado otros enfrentamientos institucionales. En 2024 autorizó videollamadas para internos de la Cárcel de Alta Seguridad, una resolución que fue impugnada por Gendarmería y posteriormente dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de alzada también ordenó abrir un sumario administrativo en su contra.

Ahora, el magistrado vuelve a enfrentar una decisión de sus superiores, esta vez con su continuidad en juego. El 19 de octubre, la Suprema deberá resolver si los antecedentes sobre sus viajes con licencia médica justifican su remoción o si Urrutia permanece en el Poder Judicial.

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