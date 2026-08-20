Día de las papas fritas: Revisa los descuentos y promociones que hay para celebrar este jueves 20 de agosto
- Por Ariel Araya
Este jueves 20 de agosto se celebra el Día de las Papas Fritas, una fecha perfecta para rendirse ante uno de los platos más queridos en Chile y en el mundo.
Según datos de Uber Eats, Valparaíso es la ciudad donde más se pide esta preparación por delivery, seguida por Concepción, Santiago, La Serena y Rancagua.
El fanatismo queda claro en las cifras: durante el último año se solicitaron 5,5 millones de porciones a través de la aplicación.Ir a la siguiente nota
Pero hay un detalle que llama la atención: en casi 6 de cada 10 pedidos, las papas fritas no acompañan a nada y se convierten en las verdaderas protagonistas.
Al igual que en ocasiones anteriores, algunos locales tendrán descuentos, promociones y concursos para que todo tipo de público pueda disfrutar de sus preparaciones. A continuación, podrás revisar algunos de ellos.
Restaurantes asociados a Uber Eats:
Nacional
- Burger King: 2x Papas Fritas Grandes por $3.500, con 29% de descuento.
- Fries and Bites: Papas Fries and Bites 1 kg por $9.971, con 20% de descuento.
- Fuente Sureña: Suprema de cheese por $4.495, con 50% de descuento.
- McDonald's: 2 Papas Grandes por $3.990, con 33% de descuento.
Santiago
- Carnitas: Papas fritas grandes por $8.366, con 11% de descuento.
- Ciudad Vieja: Papas fritas (200 g) por $3.080, con 30% de descuento.
- Comecamino's: Papas fritas familiares por $6.300, con 30% de descuento.
- Daily Wrap: Papas fritas por $2.340, con 40% de descuento.
- Fábrica de las papas: Papas Supremas por $6.433, con 30% de descuento.
Valparaíso
- Bulldogs: Papas fritas normales por $4.200, con 20% de descuento.
- Dynamik: Papas fritas caseras chicas por $4.893, con 30% de descuento.
Otras promociones y concursos
- Dominó: Podrás incluir papas fritas a tu completo totalmente gratis.
- Papachecos (Santiago): Anunciaron premios y sorpresas hasta agotar stock.
- Doggis: Te llevas tres papas medianas pagando solo dos.
- Wendy's: Papas grandes a solo $1.000
- Fritkot Fries (Providencia): Promos de papas desde $2.700. Además, si subes una historia comiendo papas fritas del local, puedes participar por una comida para dos.
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