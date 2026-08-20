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Día de las papas fritas: Revisa los descuentos y promociones que hay para celebrar este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto se celebra el Día de las Papas Fritas, una fecha perfecta para rendirse ante uno de los platos más queridos en Chile y en el mundo. 

Según datos de Uber Eats, Valparaíso es la ciudad donde más se pide esta preparación por delivery, seguida por Concepción, Santiago, La Serena y Rancagua.

El fanatismo queda claro en las cifras: durante el último año se solicitaron 5,5 millones de porciones a través de la aplicación.

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Pero hay un detalle que llama la atención: en casi 6 de cada 10 pedidos, las papas fritas no acompañan a nada y se convierten en las verdaderas protagonistas.

Al igual que en ocasiones anteriores, algunos locales tendrán descuentos, promociones y concursos para que todo tipo de público pueda disfrutar de sus preparaciones. A continuación, podrás revisar algunos de ellos. 

Restaurantes asociados a Uber Eats:

Nacional

  • Burger King: 2x Papas Fritas Grandes por $3.500, con 29% de descuento.
  • Fries and Bites: Papas Fries and Bites 1 kg por $9.971, con 20% de descuento.
  • Fuente Sureña: Suprema de cheese por $4.495, con 50% de descuento.
  • McDonald's: 2 Papas Grandes por $3.990, con 33% de descuento.

Santiago

  • Carnitas: Papas fritas grandes por $8.366, con 11% de descuento.
  • Ciudad Vieja: Papas fritas (200 g) por $3.080, con 30% de descuento.
  • Comecamino's: Papas fritas familiares por $6.300, con 30% de descuento.
  • Daily Wrap: Papas fritas por $2.340, con 40% de descuento.
  • Fábrica de las papas: Papas Supremas por $6.433, con 30% de descuento.

Valparaíso

  • Bulldogs: Papas fritas normales por $4.200, con 20% de descuento.
  • Dynamik: Papas fritas caseras chicas por $4.893, con 30% de descuento.

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Otras promociones y concursos

  • Dominó: Podrás incluir papas fritas a tu completo totalmente gratis. 
  • Papachecos (Santiago): Anunciaron premios y sorpresas hasta agotar stock.
  • Doggis: Te llevas tres papas medianas pagando solo dos. 
  • Wendy's: Papas grandes a solo $1.000
  • Fritkot Fries (Providencia): Promos de papas desde $2.700. Además, si subes una historia comiendo papas fritas del local, puedes participar por una comida para dos. 

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