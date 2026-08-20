Día de las papas fritas: Revisa los descuentos y promociones que hay para celebrar este jueves 20 de agosto

20 ag. 2026 - 09:46 hrs.

Este jueves 20 de agosto se celebra el Día de las Papas Fritas, una fecha perfecta para rendirse ante uno de los platos más queridos en Chile y en el mundo.

Según datos de Uber Eats, Valparaíso es la ciudad donde más se pide esta preparación por delivery, seguida por Concepción, Santiago, La Serena y Rancagua.

El fanatismo queda claro en las cifras: durante el último año se solicitaron 5,5 millones de porciones a través de la aplicación.

Magnific

Pero hay un detalle que llama la atención: en casi 6 de cada 10 pedidos, las papas fritas no acompañan a nada y se convierten en las verdaderas protagonistas.

Al igual que en ocasiones anteriores, algunos locales tendrán descuentos, promociones y concursos para que todo tipo de público pueda disfrutar de sus preparaciones. A continuación, podrás revisar algunos de ellos.

Restaurantes asociados a Uber Eats:

Nacional

Burger King: 2x Papas Fritas Grandes por $3.500, con 29% de descuento.

2x Papas Fritas Grandes por $3.500, con 29% de descuento. Fries and Bites: Papas Fries and Bites 1 kg por $9.971, con 20% de descuento.

Papas Fries and Bites 1 kg por $9.971, con 20% de descuento. Fuente Sureña: Suprema de cheese por $4.495, con 50% de descuento.

Suprema de cheese por $4.495, con 50% de descuento. McDonald's: 2 Papas Grandes por $3.990, con 33% de descuento.

Santiago

Carnitas: Papas fritas grandes por $8.366, con 11% de descuento.

Papas fritas grandes por $8.366, con 11% de descuento. Ciudad Vieja: Papas fritas (200 g) por $3.080, con 30% de descuento.

Papas fritas (200 g) por $3.080, con 30% de descuento. Comecamino's: Papas fritas familiares por $6.300, con 30% de descuento.

Papas fritas familiares por $6.300, con 30% de descuento. Daily Wrap: Papas fritas por $2.340, con 40% de descuento.

Papas fritas por $2.340, con 40% de descuento. Fábrica de las papas: Papas Supremas por $6.433, con 30% de descuento.

Valparaíso

Bulldogs: Papas fritas normales por $4.200, con 20% de descuento.

Papas fritas normales por $4.200, con 20% de descuento. Dynamik: Papas fritas caseras chicas por $4.893, con 30% de descuento.

Otras promociones y concursos

Dominó: Podrás incluir papas fritas a tu completo totalmente gratis.

Podrás incluir papas fritas a tu completo totalmente gratis. Papachecos (Santiago): Anunciaron premios y sorpresas hasta agotar stock.

Anunciaron premios y sorpresas hasta agotar stock. Doggis: Te llevas tres papas medianas pagando solo dos.

Te llevas tres papas medianas pagando solo dos. Wendy's: Papas grandes a solo $1.000

Papas grandes a solo $1.000 Fritkot Fries (Providencia): Promos de papas desde $2.700. Además, si subes una historia comiendo papas fritas del local, puedes participar por una comida para dos.

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