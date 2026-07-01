Autoridades lanzan operativo para borrar grafitis en el eje de Avenida Grecia: "Si vuelven a rayar, nosotros vamos a volver"

01 jul. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Peñalolén, junto a la Seremi Metropolitana de Seguridad Pública y Carabineros, inició este miércoles un operativo de recuperación de espacios públicos en el eje de Avenida Grecia, donde se eliminarán rayados y murales asociados a grupos violentos, además de intervenir plazas y corredores del transporte público.

Los trabajos comenzaron durante la mañana con un amplio despliegue de funcionarios municipales y policiales, quienes realizaron labores de limpieza y pintura en distintos puntos de la comuna con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad de los vecinos.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, afirmó que la intervención busca recuperar sectores que, según indicó, han sido utilizados por grupos violentos.

"Sin duda alguien tiene que enfrentarlo"

"Estamos realizando un operativo de limpieza de muchos murales en sectores públicos que están siendo tomados y secuestrados por bandas y por matonaje. (...) Estamos haciendo un operativo gigantesco junto al seremi de Seguridad, sumado a Carabineros, para recuperar todo el eje Grecia, la principal avenida de Peñalolén que está llena de rayados", señaló.

El jefe comunal agregó que "no lo vamos a tolerar, porque estos matones que se creen que tienen el control del espacio público, sin duda alguien tiene que enfrentarlo y por eso lo estamos haciendo junto a Carabineros y con el equipo del Gobierno".

Por su parte, el seremi metropolitano de Seguridad Pública, Juan Barrientos, explicó que el operativo forma parte de un trabajo coordinado entre distintas instituciones.

"Vamos a intervenir espacios con copamiento masivo con la finalidad de entregar sensación de seguridad a las personas. Vamos a realizar copamientos en diferentes lugares de la Región Metropolitana (...) para dar una solución oportuna y preventiva a la ciudadanía", sostuvo.

Anuncian nuevas medidas de seguridad

Respecto a cómo evitar que los espacios vuelvan a ser vandalizados, las autoridades anunciaron que el plan considera nuevas medidas de seguridad.

El seremi indicó que existen proyectos para fortalecer la iluminación, la televigilancia y la instalación de cámaras, mientras que el alcalde aseguró que los operativos serán permanentes.

Finalmente, el alcalde aseguró que "este es el primero que se realiza sobre todo en el eje Grecia (...) tenemos que lograr un copamiento con Carabineros que sea constante. Si vuelven a rayar, nosotros vamos a volver con los equipos, porque estos espacios son públicos y no lo vamos a tolerar".