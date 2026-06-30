Así será el nuevo Parque Barón: El proyecto que transformará el borde costero de Valparaíso entra en su etapa final

30 jun. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

La espera por uno de los proyectos urbanos más importantes de Valparaíso comienza a llegar a su fin.

El futuro Parque Barón ya muestra un importante nivel de avance y las autoridades trabajan en los últimos detalles para la apertura del proyecto que busca recuperar un amplio tramo del borde costero para el uso de la comunidad.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que las obras alcanzan un 85% de ejecución. La inauguración del recinto está proyectada para el último trimestre de este año.

¿Cómo será el nuevo Parque Barón?

Con gran parte de las obras estructurales terminadas, en los próximos meses los trabajos se concentrarán en la instalación del paisajismo, sistemas de riego, juegos infantiles que formarán parte del recinto.

El parque cuenta con cerca de 12 hectáreas e incorpora áreas verdes, un skatepark, espacios recreativos y sectores destinados a disfrutar del borde costero.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que el proyecto "considera una inversión superior a los $25 mil millones".

En tanto, desde la Empresa Portuaria de Valparaíso indicaron que esta será la "primera gran intervención abierta a la comunidad dentro del proceso de transformación del borde costero" de la ciudad. El proyecto también incluye la recuperación de la Bodega Simón Bolivar, una edificación que data de 1930.

El avance del proyecto está siendo revisado por el Comité de Gestión.

Está integrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu, la Empresa Portuaria de Valparaíso y la Municipalidad de Valparaíso, entidades que deberán coordinar la futura operación y mantención del parque una vez que sea entregado.