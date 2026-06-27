Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

27 jun. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de sábado 27 de junio, se registró un sismo de magnitud 4.4 a las hora en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 52 km al oeste de Ollagüe en la región de Antofagasta, con una profundidad de 129 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.