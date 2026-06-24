Chileno en Venezuela relata cómo vivió los terremotos: "Empezó a moverse casi igual que el que pasó en Chile"

24 jun. 2026 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en Caracas y daños en otras localidades del país sudamericano.

En conversación con Meganoticias Prime, Fabián Paulsen, chileno residente en el Estado de Portuguesa, contó cómo vivió los movimientos telúricos.

"Empeazó a moverse casi igual que el terremoto que pasó en Chile"

"Fue bastante fuerte a pesar de que se ve en una escala menor a lo que he vivido en Chile, fue bastante fuerte y largo, muy largo. Yo vivo en un segundo piso y se movia demasiado. Nos llegó una alarma y decía 'posible sismo o terremoto, mantente alerta'. Fueron 30 segundos en que me llegó la alarma y empezó a moverse casi igual que el terremoto que pasó en Chile", partió contando el connacional residente en Venezuela.

"No he podido salir alrededor porque está todo colapsado, hay partes donde se está yendo la luz. Me acaba de comunicar la persona encargada del consejo comunal y nos dijo que posiblemente nos iban a quitar la luz y el agua por 24 horas", agregó Fabián Paulsen.

Sobre los daños que generaron los terremotos en la infraestructura del país, la cual no está preparada para los sismos, dijo que "hay edificios que yo he visto por videos que están agrietados".

Por último, y sobre la diferencia de la acción de respuesta entre Chile y Venezuela respecto a los movimientos telúricos, el chileno reconoció que en el país caribeño "es un poquito más nulo porque las comunicaciones se cayeron".

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