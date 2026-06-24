Fiesta de La Tirana 2026: Revisa cuándo será y dónde se realizará la tradicional celebración del norte de Chile

24 jun. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Cada julio, en la región de Tarapacá, un pequeño poblado se convierte en el centro de una de las expresiones de fe más grandes y tradicionales del país. Se trata de la Fiesta de La Tirana, una celebración que en 2026 volverá a reunir a miles de fieles, bailarines y visitantes en la comuna de Pozo Almonte.

Cuándo y dónde será la Fiesta de La Tirana 2026

La festividad se extenderá entre el 10 y el 20 de julio en la localidad de La Tirana, en la Provincia del Tamarugal. Este punto concentra año tras año a cerca de 300 mil asistentes que llegan para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, en una tradición que supera el siglo de historia.

Durante esos días, las calles del pueblo cambian su ritmo habitual y se llenan de color, música y devoción. Diabladas, morenadas y bailes chinos volverán a recorrer el santuario y sus alrededores con trajes bordados, máscaras artesanales y coreografías que forman parte de una herencia cultural profundamente arraigada en el norte chileno.

El calendario de la Fiesta de La Tirana 2026

El calendario oficial comenzará el 10 de julio a las 22:00 horas con la tradicional Entrada Solemne desde la Cruz del Calvario, momento que marca el inicio de las celebraciones. En esa apertura, la Asociación de Bailes Religiosos Norte San José de Arica será la encargada de dar el primer paso.

La programación continuará el 12 de julio con la Misa de los Niños; el 13 con la Jornada de los Mundos Andinos; el 14 con la celebración junto a las Fuerzas Armadas; y el 15 con la Solemne Víspera. El momento central llegará el 16 de julio con la Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen, mientras que el cierre está fijado para el 20 de julio.

En total serán 208 bailes religiosos provenientes de distintas regiones del país, una cifra que vuelve a dar cuenta de la magnitud de esta fiesta, donde conviven tradiciones andinas y celebraciones cristianas.

La festividad estuvo en duda

Pese a que ahora su realización, la festividad estuvo en duda por la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Privada y Eventos Masivos.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que “todas estas fiestas religiosas se pueden realizar sin ningún tipo de dificultades tal cual se ha hecho históricamente, porque la norma que las rige es un decreto del Ministerio del Interior que data del año 1983”.

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