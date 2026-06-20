Fiesta de La Tirana se realizará sin inconvenientes: Biministro Alvarado despejó dudas en torno a la tradicional celebración

20 jun. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante esta mañana, el Biministro Claudio Alvarado emitió una declaración descartando que la nueva Ley de Seguridad Privada impida la realización de festividades religiosas tradicionales del país, luego de la preocupación expresada por autoridades regionales ante los nuevos requisitos para eventos masivos.

La autoridad afirmó que celebraciones como la Fiesta de La Tirana podrán desarrollarse con normalidad y explicó que estas actividades se rigen por una norma distinta.

“Quiero señalarles que todas estas fiestas religiosas se pueden realizar sin ningún tipo de dificultades tal cual se ha hecho históricamente, porque la norma que la rige es un decreto del Ministerio del Interior que data del año 1983”, señaló el ministro.

Alvarado agregó que “todas las fiestas religiosas que año a año se realizan en las diferentes regiones de nuestro país podrán materializarse sin ningún tipo de problema”.

La declaración del ministro surge luego de que el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, manifestara preocupación por la aplicación de la nueva normativa en la Fiesta de La Tirana, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, la autoridad regional había advertido que la ley establece nuevas exigencias para eventos masivos, como instrumentos financieros, seguros y contratación de seguridad privada según la cantidad de asistentes, medidas que —a su juicio— no distinguen entre espectáculos comerciales y celebraciones patrimoniales.

Carvajal señaló que la festividad de La Tirana es una actividad religiosa y gratuita, organizada por la Iglesia, y no por una productora de eventos. Además, alertó que una situación similar podría afectar a otras celebraciones tradicionales del país.

“Esta ley lo que obliga es a poder generar estas condiciones distintas para poder manifestar una autorización por parte de las autoridades competentes”, había señalado el gobernador.

La Fiesta de La Tirana se realiza cada 16 de julio en la comuna de Pozo Almonte y durante varios días reúne a cientos de miles de visitantes, con un despliegue de servicios públicos, Carabineros y equipos municipales para resguardar su desarrollo.