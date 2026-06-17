Gobierno presenta Plan Chile Renace: Estas son las ocho áreas prioritarias para enfrentar la caída de la natalidad

17 jun. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó este miércoles la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace, una instancia técnica que tendrá la misión de diseñar propuestas para enfrentar uno de los mayores desafíos demográficos que enfrenta el país: la sostenida caída de la natalidad.

La iniciativa busca elaborar una estrategia nacional que permita revertir las bajas tasas de fecundidad registradas en Chile durante los últimos años, fenómeno que mantiene al país entre los más afectados a nivel mundial.

La actividad se realizó en el Palacio de La Moneda y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, además de los 16 integrantes de la comisión multidisciplinaria que será presidida por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon.

Las ocho áreas prioritarias del Plan Chile Renace

Frente al complejo escenario demográfico, el Gobierno definió ocho áreas prioritarias que serán la base del Plan Chile Renace y sobre las cuales trabajará la comisión asesora durante los próximos meses.

Las áreas consideradas son:

Costo de la vida. Acceso a la vivienda. Apoyos y sistemas de cuidados. Corresponsabilidad y equidad de género. Conciliación entre la vida laboral y familiar. Salud reproductiva. Fortalecimiento de los vínculos familiares. Promoción de cambios culturales que favorezcan la formación de familias y el desarrollo de proyectos de vida.

Según explicó el Ejecutivo, estas materias apuntan a abordar los principales factores que hoy influyen en la decisión de las personas de postergar o renunciar a la maternidad y paternidad.

Chile registró la tasa de fecundidad más baja de su historia

La creación de esta comisión responde a la preocupación existente por los indicadores demográficos del país.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Gobierno, la tasa global de fecundidad alcanzó en 2025 los 0,99 hijos por mujer, la cifra más baja registrada en la historia de Chile y una de las menores del mundo.

Las proyecciones indican además que, si esta tendencia continúa, las defunciones superarán a los nacimientos a partir de 2028.

Asimismo, los estudios estiman que la población chilena comenzará a disminuir desde 2036, generando impactos económicos, sociales y laborales de largo plazo.

Comisión entregará propuestas en 2027

La Comisión Asesora Presidencial estará integrada por especialistas en economía, demografía, políticas públicas, sociología, salud, género y desarrollo social provenientes de universidades, centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil.

El grupo sesionará mensualmente entre junio y diciembre de 2026 con el objetivo de elaborar un informe de recomendaciones que será entregado al Presidente de la República a comienzos de 2027.