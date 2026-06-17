Cámara aprueba proyecto que aumenta la deuda pública en US$6.200 millones: Fue despachada al Senado

17 jun. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que faculta al Ejecutivo a elevar el endeudamiento fiscal para este 2026 en US$6.200 millones. Con un respaldo de 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, la millonaria iniciativa logró superar el quórum mínimo requerido y fue despachada a su segundo trámite en el Senado.

Del total de los nuevos recursos que contempla la iniciativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que un ítem importante, cercano a los US$1.500 millones, tendrá como destino exclusivo saldar deudas con proveedores estatales que se arrastran desde la administración anterior.

El resto del monto se utilizará para equilibrar la caja fiscal ante el complejo escenario económico actual, marcado por la caída en la proyección de ingresos del país y el impacto del tipo de cambio.

La DC y el PDG sumando apoyo

Aunque el oficialismo y el Partido Nacional Libertario (PNL) solo aseguraban 76 de los 78 votos obligatorios para aprobar, La Moneda logró destrabar el proyecto gracias al respaldo estratégico de las bancadas de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).

El apoyo de la falange se concretó tras un compromiso directo del ministro Quiroz, quien garantizó que los ajustes presupuestarios no tocarán las áreas críticas de atención a pacientes, asegurando el financiamiento para combatir las listas de espera oncológicas.

Desde el PDG, en tanto, la diputada Zandra Parisi justificó el voto a favor exigiendo que este millonario compromiso financiero de las futuras generaciones "no sea solamente una cifra en una planilla", sino una oportunidad real de mejorar la salud y seguridad de las familias vulnerables.

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