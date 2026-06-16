Fiscal Valencia defiende levantar el secreto bancario: "Mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo"

16 jun. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, defendió la necesidad de agilizar el acceso a información bancaria en investigaciones de delitos financieros y sostuvo que aún existe margen para flexibilizar los mecanismos actuales de levantamiento del secreto bancario.

En conversación con Radio Cooperativa, la máxima autoridad del Ministerio Público afirmó que una mayor rapidez en el acceso a estos antecedentes permitiría fortalecer las investigaciones y mejorar la detección de movimientos sospechosos de dinero.

"Todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo", afirmó.

Alertas sobre operaciones sospechosas

Valencia señaló que, si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) contara con más herramientas para acceder a información bancaria, podría entregar reportes más completos y oportunos a la Fiscalía.

"Si la UAF tuviera más flexibilidad para acceder a la información de las cuentas corrientes bancarias, es altamente probable que los informes que nos envían tuvieran más información, llegasen más rápido, y que como consecuencia de aquello, nosotros tuviéramos más información para investigar", explicó.

El fiscal recordó que los informes de la UAF corresponden a alertas sobre operaciones sospechosas y no constituyen denuncias propiamente tales. En ese contexto, planteó que sería útil otorgar mayores facultades al organismo.

"Sería muy provechoso que, por ley, el simple reporte de una operación sospechosa informada por la UAF fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir la exigencia que tenemos hoy día", sostuvo.