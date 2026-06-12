"Con una pena enorme": Reconocida heladería de La Florida anuncia su cierre definitivo tras 25 años

12 jun. 2026 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida heladería de la región Metropolitana anunció el cierre definitivo de su histórico local, poniendo fin a una trayectoria de 25 años que la convirtió en un punto de encuentro para generaciones de vecinos de la comuna de La Florida.

Se trata de Heladería Glotón, ubicada en calle Serafín Zamora 45, cuyos dueños comunicaron la noticia a través de un emotivo video publicado en redes sociales. La despedida generó una ola de reacciones entre clientes que durante años disfrutaron de sus tradicionales helados.

El encargado del local, Wladimir Flores, compartió un sentido mensaje en el que repasó algunos de los momentos más difíciles que enfrentó el negocio durante más de dos décadas de funcionamiento.

El emotivo adiós de su dueño

En la publicación, Flores confirmó el término de una etapa que estuvo marcada por desafíos, pero también por el cariño de sus clientes: "Mi querido y amado Todo Helados, yo, Wladimir Flores, cierro un ciclo de 25 años con ustedes", comenzó señalando.

Luego recordó algunos de los episodios que marcaron la historia del local. "Este local me dio alegrías, viví un estallido social y te defendí a muerte, una pandemia y me las arreglé para no fallarles a mis clientes", expresó.

El dueño también agradeció la cercanía que construyó con quienes visitaban frecuentemente la heladería: "Sus historias las escuché y siempre intenté dar lo mejor de mí para ustedes", manifestó.

"Me voy con una pena enorme"

En otro pasaje del mensaje, Flores reconoció la tristeza que le provoca el cierre, aunque aseguró que espera reencontrarse con sus clientes en el futuro.

"Me voy con una pena enorme, pero volveré para ustedes. Gracias infinitas por su fidelidad y por siempre ser un lugar de encuentro familiar", sostuvo.

Asimismo, descartó que este sea un adiós definitivo y dejó abierta la puerta para nuevos proyectos.

"No les digo adiós, pero sí un nos vemos pronto, porque esto será un pasito para atrás, pero un tremendo impulso para adelante. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto", concluyó.

Clientes lamentan el cierre en redes sociales

La noticia tomó por sorpresa a cientos de usuarios, quienes rápidamente llenaron la publicación con mensajes de apoyo y nostalgia.

Entre los comentarios destacados aparecieron frases como "El Glotón era lo máximo, esos tremendos helados", "Yo crecí con ese local, los mejores helados por siempre" y "Los mejores helados de La Florida".