Sueldos alcanzan los 20 millones: Revisa cuales son los trabajos mejor pagados en Chile

17 abr. 2026 - 20:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo informe de Randstad reveló una profunda transformación en el mercado laboral chileno durante 2026, donde la combinación de experiencia y especialización técnica está elevando significativamente los niveles salariales, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía y finanzas.

El avance tecnológico también juega un rol clave en esta tendencia. Los cargos ligados a transformación digital, liderazgo e inteligencia artificial están experimentando una rápida valorización.

Los cargos mejor pagados en 2026:

Director Financiero: hasta $20.000.000 liderando el ranking nacional.

liderando el ranking nacional. Gerente de Operaciones (Minería): hasta $15.000.000 con fuerte presencia en el norte.

Gerente de Ingeniería (Energía): hasta $14.000.000.

Gerente Comercial (Minería): hasta $11.500.000.

Director de Tecnología: hasta $9.000.000 con demanda transversal en todo el país.

Inteligencia artificial y tecnología: el nuevo motor salarial

La inteligencia artificial aparece en el informe como uno de los factores claves en el alza de sueldos, debido a un cambio real en cómo operan las empresas.

La alta especialización en estas áreas ha llevado a que algunos profesionales alcancen incrementos salariales considerables, que antes solo estaban contemplados para altos ejecutivos tradicionales.

Zona norte: los sueldos más altos del país

Uno de los puntos más relevantes es la consolidación de la Zona Norte como el sector mejor remunerado del país. Impulsada por la minería y el sector energético, esta región concentra gran parte de la inversión y la actividad económica.

La alta complejidad de los proyectos, sumada a la dificultad para atraer talento especializado, ha generado una presión al alza en los salarios.

De cara al futuro, el mercado laboral chileno apunta a una mayor segmentación, donde la brecha entre perfiles altamente calificados y roles operativos podría seguir ampliándose.

Las empresas, por su parte, enfrentan el desafío de diseñar estrategias atractivas no solo en términos salariales, sino también en desarrollo profesional y calidad de vida, para asegurar la retención del talento clave.