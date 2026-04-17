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Sueldos alcanzan los 20 millones: Revisa cuales son los trabajos mejor pagados en Chile

¿Qué pasó? 

Un nuevo informe de Randstad reveló una profunda transformación en el mercado laboral chileno durante 2026, donde la combinación de experiencia y especialización técnica está elevando significativamente los niveles salariales, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía y finanzas.

El avance tecnológico también juega un rol clave en esta tendencia. Los cargos ligados a transformación digital, liderazgo e inteligencia artificial están experimentando una rápida valorización.

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Los cargos mejor pagados en 2026: 

  • Director Financiero: hasta $20.000.000 liderando el ranking nacional.
  • Gerente de Operaciones (Minería): hasta $15.000.000 con fuerte presencia en el norte.
  • Gerente de Ingeniería (Energía): hasta $14.000.000.
  • Gerente Comercial (Minería): hasta $11.500.000.
  • Director de Tecnología: hasta $9.000.000 con demanda transversal en todo el país.
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Inteligencia artificial y tecnología: el nuevo motor salarial 

La inteligencia artificial aparece en el informe como uno de los factores claves en el alza de sueldos, debido a un cambio real en cómo operan las empresas.

La alta especialización en estas áreas ha llevado a que algunos profesionales alcancen incrementos salariales considerables, que antes solo estaban contemplados para altos ejecutivos tradicionales.

Zona norte: los sueldos más altos del país 

Uno de los puntos más relevantes es la consolidación de la Zona Norte como el sector mejor remunerado del país. Impulsada por la minería y el sector energético, esta región concentra gran parte de la inversión y la actividad económica.

La alta complejidad de los proyectos, sumada a la dificultad para atraer talento especializado, ha generado una presión al alza en los salarios. 

De cara al futuro, el mercado laboral chileno apunta a una mayor segmentación, donde la brecha entre perfiles altamente calificados y roles operativos podría seguir ampliándose.

Las empresas, por su parte, enfrentan el desafío de diseñar estrategias atractivas no solo en términos salariales, sino también en desarrollo profesional y calidad de vida, para asegurar la retención del talento clave.

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