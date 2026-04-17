Gobierno cifra en 20% el avance de zanja en la frontera norte y advierte menor ritmo en invierno

17 abr. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

La construcción de la zanja en la frontera norte forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno en la Macrozona Norte, área marcada por las rutas de ingreso de migración irregular.



Este viernes, el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, el vicealmirante (r) de la Armada Alberto Soto, entregó una actualización del proyecto, señalando que la zanja presenta un avance estimado de un 20%, aunque advirtió que este progreso se ha visto definido por las condiciones geográficas y climáticas.

La autoridad explicó que los trabajos para su construcción se desarrollan en distintas regiones y en zonas que van desde el nivel del mar hasta sectores ubicados a más de 4.500 metros de altura, lo que incide en el ritmo de ejecución de las obras.

¿En qué estado se encuentra el avance de la zanja?

Según detalló el vicealmirante Soto, el avance de la zanja es de alrededor de 70 kilómetros, aunque no corresponde a un trazado continuo, ya que su ubicación se ajusta según las rutas detectadas.

Explicó que la planificación de las obras debe ser revisada constantemente, ya que pueden detectarse modificaciones en los puntos de ingreso que obligan a reconducir el desarrollo de las faenas según el comportamiento observado en la frontera.

Además, advirtió que durante el invierno el avance de la zanja será “mucho más lento”, debido a factores climáticos que dificultan el trabajo en terreno.

Costos del mantenimiento de control en la frontera

Respecto a los costos, la autoridad indicó que la inversión tendría un tope cercano a los $4 mil millones, y recalcó que la zanja requerirá mantenimiento constante para su correcto funcionamiento.

Soto también se refirió a incidentes ocurridos en la zona, como el robo de una retroexcavadora y el intento de tapar zanjas por parte de ciudadanos bolivianos, indicando que estos hechos han sido detectados mediante el uso de drones de la Fuerza Aérea en coordinación con Carabineros.

Señaló que: "El hecho que seamos capaces de darnos cuenta (...) de que esto está ocurriendo en la frontera, es una buena noticia." Y agregó: "Si tú quieres tapar una zanja, es porque la zanja te molesta, segunda buena noticia.", dijo en referencia a la efectividad de la medida.

También indicó que, pese a que la cantidad de ingresos irregulares detectados en la frontera con Bolivia ha ido en aumento, en más del 90% de los casos las personas han sido conducidos fuera del país.

El comisionado agregó que ingresan principalmente desde territorio boliviano y, al intentar cruzar la frontera hacia Chile, son detectadas por el sistema de vigilancia implementado. Luego son detenidas y puestas a disposición de la justicia, quedando en algunos casos bajo la medida de prisión preventiva.