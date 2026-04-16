Presidente Kast visita portaaviones de EEUU: "Una de las embarcaciones militares más relevantes del mundo"

16 abr. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast realizó este miércoles una visita al portaaviones USS Nimitz, uno de los principales buques de la Armada de Estados Unidos y símbolo de su capacidad de proyección estratégica a nivel global.

La actividad se desarrolló en el marco de una jornada planificada por el Gobierno para conocer en terreno las capacidades tecnológicas, logísticas y operativas de la plataforma naval estadounidense.

"Una de las embarcaciones militares más relevantes del mundo"

Según lo informado por Presidencia, la actividad comenzó en el terminal FBO Aerocardal, desde donde el Mandatario se trasladó vía aérea hacia la nave. En la instancia fue acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; el canciller, Francisco Pérez Mackenna; el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez Aguirre; el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar Romero, además de autoridades civiles y militares vinculadas al área de la defensa nacional.

Durante la visita, el jefe de Estado observó parte de las operaciones aéreas desarrolladas en la cubierta de vuelo del portaaviones, interiorizándose sobre el funcionamiento de las maniobras de despegue y aterrizaje de aeronaves embarcadas. Asimismo, recorrió el puente de mando de la nave, donde recibió una exposición técnica sobre sus capacidades de operación, comando y despliegue.

"La visita permitió al Presidente conocer de primera fuente el funcionamiento de una de las embarcaciones militares más relevantes del mundo, fortaleciendo los vínculos de cooperación e intercambio entre Chile y Estados Unidos en materias de defensa, seguridad y colaboración estratégica", reveló el sitio web gubernamental.

Presidencia

Uno de los portaaviones más antiguos de EEUU

El USS Nimitz es el portaaviones más antiguo de los once que posee Estados Unidos y tiene contemplada su salida de servicio para mayo de 2027. Será reemplazado por el USS John F. Kennedy (CVN 79), el segundo portaaviones de la Clase Ford.

Su nombre rinde homenaje al almirante Chester W. Nimitz, comandante estadounidense en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.