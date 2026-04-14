Disparó tras una disputa por ruidos molestos: Carabineros detiene a imputado por homicidio en Santiago

14 abr. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó la detención de un sujeto que mantenía una orden vigente por el delito de homicidio ocurrido en marzo de este año, en plena vía pública en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El procedimiento fue realizado por personal de la 4ª Comisaría de Santiago Central, luego de una investigación desarrollada por el OS9, en torno al hecho registrado.

Efectuó múltiples disparos

El ilícito se originó tras una disputa vecinal por ruidos molestos en un cité ubicado en calle Roberto Espinoza, donde el imputado —identificado con las iniciales A.D.O.D.— habría efectuado múltiples disparos.

De acuerdo al Mayor Erick Gallardo Toloza, comisario de la 4ª Comisaría S.O.M. Daniel Palma Yáñez, los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo.

"A través de una disputa vecinal por ruido molesto, un sujeto realiza una cantidad indeterminada de disparos hacia un domicilio en Roberto Espinoza, resultando varias personas lesionadas. Dentro de ellas, un sujeto de nacionalidad colombiana, el cual falleció", detalló.

Quedó a disposición de la justicia

El comisario agregó que la detención se concretó gracias a información entregada por la ciudadanía.

"Hoy, por información de la ciudadanía, nos manifestaron que este sujeto de interés que manteníamos pendiente, se encontraba en pasaje El Quijote, concurriendo personal a dicho lugar y logra la detención de este sujeto, el cual quedó a disposición de la justicia", indicó.

El imputado pasará a control de detención durante la jornada del miércoles 15 de abril.

Todo sobre Región Metropolitana