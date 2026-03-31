Avión proveniente de EEUU aterriza de emergencia en Antofagasta por falla de motor: Llevaba 246 pasajeros a bordo

31 mar. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, un avión comercial proveniente de Atlanta, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta debido a una "falla de motor". La aeronave de la compañía Delta que se dirigía a Santiago con 246 pasajeros a bordo.

Avión aterriza de emergencia en Antofagasta

"Informamos que, avión procedente de la ciudad de Atlanta realizó aterrizaje de emergencia en el Ap. Andrés Sabella. La DGAC aplicó los procedimientos de seguridad y el aeropuerto se encuentra operativo", señalaron desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó más detalles de la emergencia aérea por la que se tuvieron que desplegar unidades de Bomberos.

"De acuerdo con lo solicitado y conforme a la información preliminar proporcionada por la Base Aeropuerto, se activa el Protocolo Fase 2 en el Aeropuerto Andrés Sabella Gálvez, debido a una falla de motor en avión comercial con 246 pasajeros aproximadamente", indicó el organismo.

"No se reportan otras situaciones de emergencia derivadas de este incidente", agregó Senapred Antofagasta en su comunicado.

Mientras se materializaba el aterrizaje de emergencia, un avión que viajaba de Santiago a Antofagasta tuvo que esperar en el aire durante unos minutos, concretando posteriormente su aterrizaje sin problemas.

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