BHP ingresa al sistema ambiental proyecto de US$5.000 millones para reemplazar planta histórica de Escondida

17 mar. 2026 - 10:08 hrs.

BHP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto "Nueva Concentradora Escondida", una iniciativa que podría convertirse en una de las inversiones mineras más grandes de la última década en Chile, con un rango estimado entre US$4.400 y US$5.900 millones.

La nueva instalación reemplazará a la histórica planta concentradora "Los Colorados", que se aproxima al fin de su vida operativa. De esta manera, la compañía busca garantizar la continuidad productiva de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en la Región de Antofagasta.

El impacto en el empleo es uno de los aspectos más destacados del proyecto, según informó la empresa. Se estima un promedio de más de 2.500 trabajadores durante la fase de construcción, con peaks que podrían alcanzar las 6.000 personas en los períodos de mayor actividad, generando un importante dinamismo económico en la región.

La iniciativa también contempla beneficios para la cadena de proveedores local y regional, potenciando el desarrollo de empresas chilenas vinculadas a la industria minera, sostiene la minera.

¿Cuándo comenzaría a operar? Si el proyecto obtiene la aprobación medioambiental correspondiente, la construcción podría iniciarse en los próximos años, con la primera producción proyectada entre 2031 y 2032.

La presentación ante el SEIA marca el inicio del proceso de evaluación regulatoria, que analizará los potenciales efectos ambientales y sociales de la nueva instalación antes de emitir una resolución.