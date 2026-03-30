¿Te hace toser el chocolate? La razón detrás de este extraño efecto y cómo evitarlo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El chocolate es uno de los alimentos favoritos de muchas personas por su sabor y versatilidad, pero en algunos casos puede provocar tos, una molestia más común de lo que parece.
De acuerdo con Whitakers Chocolates, este efecto puede deberse a la teobromina, un compuesto presente en el cacao que estimula el nervio vago y desencadena el reflejo de la tos.
Además, algunas personas pueden presentar alergia o sensibilidad a ciertos ingredientes del chocolate, lo que también podría generar este tipo de reacción.Ir a la siguiente nota
Qué hacer si el chocolate te provoca tos
Si experimentas este síntoma, puedes considerar las siguientes recomendaciones:
- Llevar un registro de tus síntomas: anotar cuándo aparece la tos, qué tipo de chocolate consumiste y otros factores asociados puede ayudar a identificar patrones.
- Probar distintos tipos de chocolate: negro, de leche o blanco, ya que algunas personas reaccionan a diferentes concentraciones de cacao o ingredientes.
- Consultar a un profesional de la salud: si la tos persiste o empeora, es importante acudir a un médico o alergólogo.
- Evitar o limitar su consumo: según indicación médica, reducir la ingesta puede prevenir molestias.
Finalmente, la chocolatera británica advierte que optar por chocolate de mayor calidad podría ayudar a disminuir la probabilidad de reacciones adversas como la tos.
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