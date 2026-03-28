Fue alertado por los gritos de auxilio: Video muestra a carabinero de franco salvando la vida a un bebé que se estaba asfixiando

28 mar. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, un carabinero de franco protagonizó un hecho heroico al salvarle la vida a un bebé que se estaba asfixiando con un papel en La Cisterna. Según la policía uniformada, el funcionario no dudó en asistir a sus vecinos apenas escuchó los llamados de auxilio de la madre del menor.

Carabinero de franco salva la vida de un bebé

La información de Carabineros indica que todo ocurrió a eso de las 13:30 horas, cuando Byron Contreras, funcionario de la 31° Comisaría de San Ramón, se encontraba fuera de servicio en su domicilio particular.

El teniente Claudio Hauenstein explicó que fue en ese contexto cuando el carabinero "es alertado por diversos llamados de auxilio de una mujer que se mantenía junto a su hijo menor de un año, quien presentaba claros signos de asfixia".

El bebé tenía una obstrucción en sus vías respiratorias, ya que había ingerido un papel. Sin dudarlo, Contreras aplicó maniobras de primeros auxilios que lograron "estabilizar al niño y así salvar su vida".

Luego de esto, el policía realizó las coordinaciones con personal del SAPU para trasladar al menor hasta el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, en donde "se recuperó favorablemente sin complicaciones" tras la atención del personal médico.

"Este hecho refleja el claro compromiso permanente de nuestros carabineros con la comunidad, incluso más allá del servicio, actuando con vocación y profesionalismo a cualquier hora y en cualquier lugar", destacó el teniente Huaenstein.

Revisa el heroico accionar del carabinero

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