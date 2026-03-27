Funcionario municipal recibió sueldo mientras estaba en prisión: Contraloría ordenó devolver el dinero

27 mar. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Linares, región del Maule, recuperar todo el sueldo que le pagó a uno de sus funcionarios que estuvo privado de libertad.

De acuerdo al organismo, dichos pagos no se ajustaron a la ley, a pesar de que el trabajador se encontraba con prisión preventiva y no con una sentencia.

Pidió licencia mientras estaba en la cárcel

Según la investigación de Contraloría, John Sancho, director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la municipalidad, estuvo en prisión preventiva desde fines de septiembre de 2024 a causa de "diversos delitos".

Una semana después, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario, por lo que tampoco pudo cumplir con sus labores.

Durante todo ese periodo, el alcalde de Linares autorizó feriados legales que se extendieron por más de un mes. Posteriormente, el trabajador hizo uso de licencia médica por cuatro meses, según publicó Diario Constitucional. En total recibió $22.648.367 en cinco meses.

¿Qué dijo la Contraloría?

Según establece la ley, "si un empleado ha sido privado de libertad durante un juicio criminal, y por ello falta al servicio, no puede percibir remuneración".

Ahora bien, el salario podría ser pagado retroactivamente solo si queda liberado de los cargos o se decreta el sobreseimiento de la causa, lo que hasta ahora no ha ocurrido en este caso.

En consecuencia, "la Municipalidad de Linares deberá gestionar el reintegro de las sumas indebidamente percibidas (...) y deberá instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades".

Todo sobre Contraloría