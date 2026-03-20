Temblor sacude la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 07:17 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 7 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, a 120 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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