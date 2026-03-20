Temblor sacude la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

20 mar. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 07:17 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 7 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, a 120 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.