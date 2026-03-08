"Red Tiltil de Movilidad": Así son los nuevos buses eléctricos tipo "Pullman" para el sector norte de la Región Metropolitana

08 mar. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de su División de Transporte Público Regional, inauguró las operaciones del proyecto de buses eléctricos "Pullman" para la localidad de Tiltil, que busca subsanar el déficit de oferta de transporte público entre esa comuna, Colina y Santiago.

"Red Tiltil de Movilidad"

"Cuando asumimos la responsabilidad de encabezar el Ministerio de Transportes, lo hicimos con un mandato claro: emparejar la cancha y asegurar que los beneficios de la modernización del transporte público lleguen a todos los territorios", señaló el ministro Juan Carlos Muñoz (IND).

El proyecto "Red Tiltil de Movilidad", considerado un hito de transporte público de pasajeros, incorpora buses eléctricos tipo "Pullman" en la operación de cuatro servicios que otorgarán coberturas a distintas zonas de Colina y Tiltil, las que se conectarán con la provincia de Santiago entre las 06:00 y las 22:00 horas.

Por su parte, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán (FA), señaló que "en las comunas rurales y semirrurales de la Región Metropolitana, tenemos comunidades que necesitan con urgencia plena integración a los servicios, al equipamiento, a la infraestructura, a todas las condiciones que ofrece la ciudad, y para ello la conectividad es clave, el transporte es clave".

En tanto, el alcalde de Tiltil, César Mena (IND-REP), celebró la iniciativa que beneficia a sus vecinos: "Tiltil se lo merecía hace muchos años. Nuestros vecinos ya no nos creían, por esto hoy día le damos las gracias al Ministerio de Transportes por esta iniciativa. La conectividad va a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros adultos mayores, de todos quienes lo necesiten".

40 buses eléctricos tipo "Pullman" para Tiltil

Gracias a este proyecto, se implementarán 40 buses eléctricos tipo "Pullman" con una autonomía de 320 kilómetros y capacidad para 48 pasajeros con 48 asientos. Los vehículos están equipados con aire acondicionado, cargadores USB, WIFI a bordo, cámaras de seguridad, GPS y recaudo electrónico.

Tres de los servicios diseñados (R201, R202 y R203) contarán con intermodalidad con la Estación Los Libertadores de la Línea 3 del Metro de Santiago, mejorando significativamente la conectividad.

El proyecto cuenta con un sistema de pago 100% electrónico. Si bien no tendrá integración tarifaria con el sistema Red de Santiago, los usuarios podrán utilizar tarjetas de transporte, billeteras electrónicas, y tarjetas bancarias Visa y Mastercard (incluida la opción de pago QR).

