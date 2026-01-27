Las confesiones de Eduardo Lagos: Venta de fallos, almuerzos con fiscales y su amistad con Simpertigue

27 en. 2026 - 13:19 hrs.

Fue el 6 de enero pasado, cuando el abogado, Eduardo Lagos, fue trasladado hasta el OS7 de Carabineros para declarar por primera vez en el caso “Muñeca Bielorrusa”, donde reconoció el presunto pago de coimas al entorno de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Por más de ocho horas, ante el fiscal Marco Muñoz dio a conocer su versión respecto a los hechos que lo tienen en prisión preventiva por los delitos de cohecho y lavado de activos, relacionado por los pagos por los fallos a favor del consorcio bielorruso en desmedro de Codelco.

El interrogatorio partió relatando cómo conoció a la imputada y su relación con los otros nombres de esta trama judicial.

“A Ángela Vivanco la conocí hace muchos años, fue a propósito de su participación en política, ya que ella era la presidenta de la UCC y yo era dirigente de un partido político en esa época, y así la conocí (...) A Migueles lo conocí el año 2021 en el restaurant La Mar. Yo estaba almorzando con Mario Vargas y fiscales del Ministerio Público, entre los que estaba el entonces fiscal regional Manuel Guerra , y a su pregunta no recuerdo el nombre de otros fiscales. A ese lugar llegó Antonio Ulloa, en ese entonces Ministro de Corte de Apelaciones, quien era conocido de todos los que estaban ahí”.

Así, relató que tiempo después Mario Vargas llevó a Migueles a su oficina, lo que a su parecer fue imprudente debido a su vinculación con una ministra del máximo tribunal, pero luego señaló que hubo una segunda visita el 2023 en medio del conflicto judicial con la minera.

“El día previo a su venida a la oficina, Mario me dice estando presente también Gabriel Silber que este guatón, así se refiere a Gonzalo Migueles, que puede sacarle el voto a la Angela y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema, a esta propuesta la reacción y respuesta de Gabriel fue "encantado", y mi respuesta fue que “tu crees que este guatón chanta va a lograr algo así”.

“Vargas nos indica que lo que quería Migueles es plata, bajo la forma de un honorario y además premio por conseguir la aprobación del primer recurso de apelación en el que también estaba incluida la ONI. Yo le cuestioné si Migueles tenía esta posibilidad real de hacer la gestión de influir en el voto de Vivanco, pero Mario nos indicó que se podía hacer y que él mismo lo había hecho en alguna ocasión. Y yo luego de esto yo lo pude corroborar consultando con un colega conocido mque esto era verdad, que él lo había hecho, y que era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco”.

Según Lagos, les advirtió de que lo que estaban haciendo era un delito de cohecho. “Lo que se acordó fue que se le iba a pagar a resultas y que de esto iba a estar a cargo de Mario, que él hiciera el arreglo y le fijamos un límite al monto total de lo que iba a recibir este gallo, que eran 20 o 30 millones”, en lo relacionado al primer recurso judicial.

“Todo el mundo hablaba de que Migueles andaba vendiendo el voto de la Ministra Vivanco, y que siempre andaba desesperado por plata y que siempre andaba pidiendo plata prestada a todo el mundo, y que vendía hasta las reuniones con la Ministra. El era como un personaje aceptado socialmente solo por su cercanía con la Ministra, pero no recuerdo que nadie dijera algo bueno de él y se hablaba de su capacidad de influir en ella, como incluso en votos para nombramientos, de jueces, jueces de Corte de Apelaciones, fiscales regionales, conservadores y notarios”.

Los millonarios “consejos técnicos” de Vivanco

Otra de las principales interrogantes que intentó confirmar la Fiscalía, a través de la declaración de Eduardo Lagos fueron los pagos de beneficios económicos, una vez que se dictó el fallo por el recurso de protección contra Codelco ¿De qué forma se efectuó el primer pago, con ocasión de la sentencia del 04 de julio de 2024?, le consultó el fiscal Marco Muñoz.

“Por ello recibimos 80 millones, entre el 30 de junio de 2023 y el 04 de julio de 2023, y de esa plata se le deposita a Mario Vargas su parte y además la parte de Migueles, ya que iba el voto de Ángela en la sentencia. Hasta ese entonces yo no tenía certeza si lo de Gonzalo había influido realmente en el resultado de ese primer fallo”.

Respecto al rol de la ex titular de la Suprema, Lagos aseguró que “en otra ocasión Angela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso de aclaración, rectificación y enmienda que después ella misma falló”.

Lagos reveló una asesoría directa que realizó Vivanco sobre otro recurso judicial que iban a presentar por el mismo caso. “En horas de la tarde o noche, Mario Vargas llegó a mi casa, diciéndome que Angela decía que teníamos que cambiar el recurso, hablamos por teléfono por whatsapp, la llamada fue corta, me dijo mira Eduardo, es mucho más fácil el que Ud. presenten recurso de aclaración rectificación o enmienda, porque nosotros tenemos espacio para incorporarlo dentro de lo ya resuelto”.

Al día siguiente, confiesa que se reunieron en la casa de ella y que tenía pleno conocimiento del manejo de la causa y que había en juego más de 4 mil millones de pesos. La gestión fue favorable al consorcio y Codelco pagó la suma en diciembre de 2023. En total, Lagos confesó cinco pagos a Gonzalo Migueles por los fallos tramitados por la entonces titular de la Suprema.

En paralelo, confirmó que con Angela Vivanco se reunieron en reiteradas ocasiones, tanto en Chile como en el extranjero, “esto en Argentina, en Buenos Aires, en dos oportunidades coincidimos, en una oportunidad fue en el mismo Hotel en Puerto Madero.

“Solamente en una oportunidad nos reunimos para recibir consejos técnicos de esta causa, nos reunimos en su casa, antes de la presentación del recurso de rectificación aclaración o enmienda”, confesó.

La arista Simpertigue

Otra línea de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Los Lagos, es el rol que tuvo el destituido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en la denominada trama bielorrusa.

La controversia surgió por un viaje en crucero por Europa con Lagos, luego de que votara a favor de los recursos judiciales que presentó el consorcio CBM, el 11 de diciembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024.

Lagos confirmó una larga amistad con el ex integrante de la Suprema, dando cuenta de numerosos viajes familiares. “Con el Ministro Simpertegui he viajado varias veces, su mujer es muy amiga de mi señora, tienen edades parecidas, buenas para el viaje, y han generado muchas reuniones, tenemos una relación muy cercana, somos muy amigos, hemos viajado una docena de veces, a Europa, medio oriente, a África, Perú, Argentina, Brasil, diversos viajes, no recuerdo cuantos, de al menos 10 años que hemos viajado y reunido juntos”.

Sobre el cuestionado crucero, dijo que “respecto del viaje al mar Mediterráneo, coincidimos en el viaje, no tiene ninguna relación con la tramitación de ninguna causa. Los pasajes fueron comprados por mi con mucha anticipación”.

Pese al vínculo de amistad , Lagos confirmó que SImpertigue igual vio las causas en que aparecía. “El no se inhabilitó cuando se conoció las causas, en las dos oportunidades en que falló en esta causa”.

