Es la cifra más baja en los últimos cinco años: Evasión en el transporte público vuelve a mostrar una caída

23 en. 2026 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

Una buena noticia fue la que dio a conocer el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) en el marco del Plan Antievasión.

La cartera liderada por Juan Carlos Muñoz, reveló que la evasión del pago del pasaje en el transporte público disminuyó a un 34,9%, lo que representa una baja de 10,9 puntos porcentuales desde 2023.

Sobre esto, Muñoz indicó que esto responde al trabajo coordinado entre el MTT y Carabineros. A esto, además, se suman las medidas impulsadas por el ministerio para facilitar el pago.

Eso sí, el secretario de Estado advirtió que "no es una cifra para conformarse, pero es un trabajo que hemos llevado adelante en múltiples dimensiones, como el aumento en un 72% de las Zonas Pagas, la instalación de segundos validadores en las puertas traseras, incrementar de 300 mil a más de 500 mil fiscalizaciones en terreno, y con el proyecto de ley que enviamos al Congreso para favorecer los mecanismos de pago y robustecer las sanciones para quienes evaden".

Instalaciones de validadores en puertas traseras

Otra de las medidas para disminuir la evasión e incentivar el pago es la instalación de validadores en las puertas traseras. Un plan piloto que comenzó en 615 buses del sistema en junio de 2024, y que ahora se extenderá a otras 1.000 máquinas de servicios que circulan por Puente Alto, La Reina, Ñuñoa, Conchalí y Maipú.

"Los segundos validadores de los buses han recibido gran aceptación, lo que incluso ha permitido aumentar en 900 mil las transacciones. Es decir, las y los usuarios que suben por atrás, ya sea porque van con bultos, coches o porque tienen movilidad reducida, están cumpliendo con su deber de pagar. Con esta nueva instalación de equipamiento, en marzo tendremos el 28% de la flota con estos dispositivos en las puertas traseras”, agregó el ministro Muñoz.

Todo sobre Transporte