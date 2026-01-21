"Fuego en las vías": Metro restablece servicio en Línea 4 tras procedimiento de seguridad

21 en. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles, en plena hora punta, Metro de Santiago informó un retraso en la frecuencia de trenes de Línea 4, debido a un procedimiento de seguridad, el cual ya fue superado.

Según reportaron pasajeros, el tren subterráneo informó por parlantes la presencia de "fuego en las vías" entre las estaciones Trinidad y San José de la Estrella.

¿Qué informó Metro?

"Por procedimiento de seguridad entre Trinidad y San José de La Estrella, el servicio en L4 se encuentra con retraso en su frecuencia habitual", informó el tren subterráneo en sus redes sociales.

Desde Bomberos confirmaron que se trasladaron al sector de Avenida Vicuña Mackenna con José Miguel Carrera, por la presencia de humo en las vías del Metro.

Cabe señalar que también se llevó a cabo una evacuación de pasajeros en la estación Trinidad.

Minutos después, se indicó que la Línea 4 comenzó "a retomar su circulación habitual. Considera que la frencuencia puede tardar algunos minutos en normalizarse".

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago