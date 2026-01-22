Se escondió en el baño tras un asalto frustrado: Detienen a sujeto parapetado en la casa de un adulto mayor en Estación Central

22 en. 2026 - 13:29 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, Carabineros detuvo a un sujeto que se parapetó en el hogar de un adulto mayor en la comuna de Estación Central. El sujeto se escondió en el baño de la vivienda luego de un frustrado asalto armado a una mujer.

La policía uniformada explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 09:15 horas, cuando un adulto mayor de 82 años los alertó de que "un sujeto desconocido se encontraba oculto en el baño de su domicilio, sin su autorización".

Víctor Marín, jefe de Seguridad de Estación Central, explicó que el individuo se escondió en el inmueble luego de que en un patrullaje preventivo en la intersección de Las Rejas con Coyhaique, personal municipal visualizara a "un sujeto que estaba abordando a una mujer con un arma de fuego".

"Inmediatamente, (inspectoras municipales) le dan seguimiento al sujeto, el cual huye, pero sin antes también haber apuntado o amedrentado a las funcionarias" para evadir su detención. Fue así como intentó ingresar a varias viviendas, "logrando parapetarse en el baño al interior de uno de estos inmuebles".

El personal municipal logró "evacuar a la familia" desde la casa; sin embargo, se solicitó la intervención del GOPE de Carabineros debido a la peligrosidad del procedimiento que involucraba a un sujeto armado.

La policía detalló que "personal especializado efectuó un registro minucioso del inmueble, logrando finalmente la detención del individuo en el entretecho de la vivienda, sin que se registraran personas lesionadas".

