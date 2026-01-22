"Minimarket de la droga" volvió a abrir: Así es por dentro el inmueble que permitía compras con tarjetas en Pudahuel

22 en. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros informó este jueves que el denominado "minimarket de la droga" volvió a operar un día después de ser desbaratado en la comuna de Pudahuel, lo que generó que funcionarios tuvieran que regresar e incautar otra importante cantidad de sustancias ilícitas que se comercializaba en el inmueble.

Todo comenzó en la noche del martes, cuando personal policial acudió a la avenida Los Mares por una riña entre varios sujetos. Al llegar al lugar, se confirmó la pelea en el exterior, pero los individuos escaparon, quedando una de las puertas de una casa aledaña abierta, lo que llamó la atención, ya que tenía un cartel pegado.

El afiche tenía un listado de drogas con sus respectivos precios, además de un papel que daba a entender que se podía comprar con tarjetas de débito y crédito. A raíz de esto, Carabineros ingresó al lugar y logró incautar droga de varios tipos, arrestando posteriormente a un hombre que permanecía oculto.

"Minimarket" volvió a operar

En la madrugada de este jueves, patrulleros iniciaron rondas por el exterior del "minimarket de la droga", encontrándose con la sorpresa de que volvió a funcionar, pese a que el espacio fue intervenido por funcionarios policiales.

Esto pudo confirmarse al notar a dos personas en las afueras, una de ellas armada, las que escaparon al ver la presencia de los efectivos policiales. Uno de los sospechosos se escondió en el inmueble, así que Carabineros aprovechó de acceder al minimarket, topándose en la puerta nuevamente con el mencionado afiche.

Así era el minimarket de la droga

Al interior de la vivienda, donde había un mesón utilizado para la venta, dinero en efectivo y un monitor de cámaras de seguridad, se encontraron varias sustancias y especies vinculadas a la venta de drogas. Por este motivo, un hombre de 48 años, con antecedentes vigentes, fue detenido.

En esta segunda oportunidad, los vendedores comercializaban la droga solo con efectivo, puesto que el día anterior la máquina de tarjetas fue incautada.

Todo sobre Policial