"Minimarket clandestino": Descubren punto de venta de drogas con llamativo cartel y pago con tarjetas en Pudahuel

¿Qué pasó?

Carabineros logró desarticular un "minimarket clandestino" ubicado en la comuna de Pudahuel, luego de que personal policial acudiera a una vivienda por una pelea en el sector de avenida Los Mares.

El punto de venta de drogas

Al llegar los uniformados al lugar, confirmaron la pelea entre varios individuos, los que se fugaron de forma rápida, mientras tanto, un inmueble quedó con su puerta abierta.

En ese instante, quedó en evidencia un cartel que estaba pegado a una puerta y que tenía anotada una serie de precios para ciertas drogas, como marihuana, cocaína y ketamina, entre otros.

Lo llamativo no fue solo esto, sino también que el afiche contenía un papel pegado que indicaba que el pago de las drogas se podía hacer con tarjetas.

El cartel amarillo que indicaba los precios

El ingreso al inmueble

Al escuchar ruidos desde el interior del inmueble, los carabineros hicieron ingreso y hallaron una gran cantidad de sustancias ilícitas, además de dinero en efectivo y un arma de fuego, entre otras cosas.

En la vivienda había un sujeto de nacionalidad chilena, de 43 años y con antecedentes penales, que estaba oculto, el que fue detenido por su presunta implicancia en el delito.

