Les ofrecieron $36 mil: Detienen a conductor y su acompañante por intentar sobornar a Carabineros en Pudahuel

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos por el delito de soborno a Carabineros en servicio, tras ofrecerle dinero a personal policial durante un control preventivo en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

Ofrecieron $36 mil a Carabineros

El hecho se registró la tarde de este martes en avenida Claudio Arrau, mientras funcionarios de Carabineros efectuaban fiscalizaciones vehiculares.

En la instancia, controlaron un automóvil con dos ocupantes. Al revisar la documentación, se constató que el conductor no mantenía licencia de conducir y que el vehículo circulaba con su documentación vencida.

Ante estas infracciones, personal policial informó a los ocupantes que se cursarían las sanciones correspondientes y que el vehículo sería retirado de circulación, conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, el conductor y su acompañante ofrecieron un beneficio económico con el objetivo de evitar el procedimiento policial.

El intento de soborno se materializó con la entrega de 36 mil pesos en dinero en efectivo, situación que motivó la inmediata detención de ambas personas, dando cuenta de los hechos al Ministerio Público.