Detienen a acusado de robar candelabros y otras reliquias desde la Catedral de Santiago: Cometió delitos similares en Francia

21 en. 2026 - 01:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por Carabineros tras ser sindicado como responsable de robar especies de alto valor patrimonial desde el interior de la Catedral Metropolitana de Santiago, ubicada frente a la Plaza de Armas, en pleno centro de la ciudad.

Al presunto autor del delito se le acusa de sustraer, el pasado 6 de enero, dos candelabros del siglo XVIII, un relicario y dos adornos, todos de plata y con una larga historia ligada a la vida de la Iglesia de Santiago, para luego huir del lugar.

Cuenta con antecedentes por delitos similares cometidos en Paine

El procedimiento, a cargo de personal del Departamento OS9, se concretó en Paine mientras el imputado de 54 años de edad se desplazaba en un vehículo particular sin encargo policial, en dirección a la ciudad de Santiago.

Luego de establecerse su participación en el hecho, se recuperó en un inmueble ubicado en la ciudad de Concepción, región de Biobío, las especies sustraídas, las cuales se encontraban desmembradas para su eventual reducción.

Carabineros

Además, se efectuó un ingreso voluntario al domicilio de la pareja del imputado, una mujer chilena de 33 años, ubicado en la comuna de Peñalolén. Allí se incautó un revólver y munición, procediéndose a su detención por infracción a la Ley de Control de Armas.

Desde Carabineros señalaron que el acusado tiene antecedentes por delitos similares en Francia, país del cual fue expulsado, quedando además con prohibición de ingreso. También fue expulsado de España.

El ladrón fue formalizado la mañana de este martes, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se decretó un plazo de 90 días para la investigación.