Investigan crimen de hombre al interior de su casa en Cartagena: Fue hallado con un disparo en la cabeza

¿Qué pasó?

Un hombre fue hallado muerto con un disparo en la cabeza al interior de su domicilio ubicado en la toma Las Toninas, en el límite comunal entre Cartagena y San Antonio, en la región de Valparaíso.

A raíz de esto, hasta el lugar llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para iniciar las primeras indagatorias.

Los antecedentes del homicidio

Según informaron ambos entes, las labores se enfocan en la identificación y paradero de los responsables del homicidio que se registró el fin de semana y que fue descubierto durante la madrugada del lunes.

Al respecto, el fiscal Sacfi ECOH de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, detalló que "en horas de la noche, en el sector del pasaje de Las Toninas, un sector de tomas, fue hallado el cuerpo sin vida por proyectil balístico de una persona de sexo masculino de 35 años de edad", dijo.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron sobre la presencia del cuerpo del hombre al interior de su vivienda. Tras esto, se dio aviso a la Policía de Investigaciones.

