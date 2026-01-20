Boric lamenta muerte de carabinera en Santiago centro: "Fue chocada sin que se le haya prestado ayuda"

20 en. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric lamentó durante este martes la muerte de una carabinera que tuvo un accidente de tránsito en la madrugada en Santiago centro, en la intersección de San Diego con Ñuble.

En un inicio, se presumió que la funcionaria policial había sido víctima de una encerrona con posterior ataque con arma blanca. Sin embargo, más tarde Carabineros y la Fiscalía dieron una vocería, en la que señalaron que la principal hipótesis es un accidente vial, aunque no descartaron un anterior intento de robo.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

A través de su cuenta de "X", el Presidente Boric se refirió al deceso de la carabinera y detalló que ella "se encontraba de civil en una motocicleta" y que "fue chocada sin que se le haya prestado ayuda".

Dicho lo anterior, manifestó que "en este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución".

Involucrado en el choque se fugó

El general Álex Bahamondes, jefe de la Zona Oeste, puntualizó en el otro involucrado en el choque y destacó que este se movilizaba en un vehículo particular, fugándose y no prestándole ayuda a la víctima.

Por otra parte, el fiscal Fernando Ruiz, de la Fiscalía Centro Norte, sostuvo que "no podemos descartar que la funcionaria haya venido huyendo de un eventual robo, por lo tanto, es una situación que deberán confirmar o descartar las diversas diligencias que estamos realizando".

Los últimos antecedentes indican que la funcionaria policial tenía unos 30 años y trabajaba en la Escuela de Especialidades como instructora de perros.

Todo sobre Gabriel Boric