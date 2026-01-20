Presidente Boric condena ataque a carro de Bomberos en Angol en medio de la emergencia de los incendios forestales

20 en. 2026 - 02:32 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la emergencia que está viviendo la zona centro-sur por los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric condenó el ataque que recibió un carro de Bomberos en la comuna de Angol, región de La Araucanía.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

A través de su cuenta de X, el Mandatario escribió: "En Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables".

"Hemos dispuesto la presencia de COP y FFAA en el sector y el JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda. Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo", cerró el Jefe de Estado.

En conversación con Meganoticias, el Subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, señaló que los delincuentes serán perseguidos "con el máximo rigor de la ley".

De acuerdo con el último balance de los incendios forestales, el Gobierno informó que la cifra de fallecidos subió a 20.

