Disculpas públicas de Megamedia a Paulina De Allende Salazar

06 mar. 2026 - 11:59 hrs.

Megamedia S.A., en cumplimiento de la sentencia recaída en causa entre "Paulina De Allende Salazar con Megamedia S.A.", nos disculpamos públicamente con ella por lo que el Tribunal estimó como vulneración a la honra, libertad de emitir opinión e informar sin censura, a raíz del despacho periodístico realizado por ella el 6 de abril de 2023, en el cual se refirió al mártir de Carabineros don Daniel Palma Zalazar, (QEPD), como "paco", lo que significó el término de su relación laboral.