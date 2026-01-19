Gobierno confirma nuevo fallecido por incendios forestales y aumentan a 20 las víctimas fatales

19 en. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche de este lunes un nuevo fallecido en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, sumando un total de 20 víctimas fatales.

Seis víctimas ya han sido identificadas

"Podemos informar que lamentablemente tenemos un nuevo fallecido. De esta manera son 20 las personas que han fallecido como consecuencia de estos incendios", indicó en el último balance desde Senapred.

El secretario de Estado indicó que de las 20 personas fallecidas, 19 pertenecen a la región de Biobío y una a la región de Ñuble.

Asimismo, declaró que solo seis han sido identificadas por el Servicio Médico Legal (SML) a través de huella dactilar. Con el resto de los cuerpos se están realizando los peritajes correspondientes.

Más de 570 personas albergadas

"Adicionalmente, tenemos 573 personas albergadas. Hemos señalado que esta es una cifra fluctuante, porque cuando se evacúa una zona, las personas van a un albergue, pero después se trasladan a otros lugares”, señaló.

En el punto de prensa, el ministro Elizalde también confirmó que se mantiene el toque de queda para Lirquén; mientras que para Nacimiento, Laja y Penco rige a partir de las 20:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente.