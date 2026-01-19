Balance de Conaf por incendios forestales: 29 focos activos en combate y más de 38 mil hectáreas consumidas

19 en. 2026 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras avanzaba una nueva sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), las autoridades actualizaron el complejo panorama que han dejado los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Senapred entregó el último balance, reportando 19 personas fallecidas y 75 lesionadas, además de 1.533 damnificados, 325 viviendas destruidas y un total de 630 personas albergadas.

Más de 38 mil hectáreas consumidas

En cuanto a la afectación territorial, Conaf informó que en la región del Biobío se contabilizaban 27.672 hectáreas quemadas. En esa zona se registraban 29 incendios forestales, de los cuales 9 permanecían en combate, 6 bajo observación y 14 declarados controlados.

La región de Ñuble acumulaba 7.483 hectáreas afectadas, con un total de 12 incendios, de los cuales 6 seguían en combate y 6 estaban controlados.

En La Araucanía la situación también se mantenía crítica, con 2.799 hectáreas quemadas y un total de 25 incendios forestales. De estos, 12 estaban en combate, 5 en observación y 8 controlados.

Producto de este escenario, se decretó alerta roja regional, con focos activos en comunas como Angol, Nueva Imperial, Lumaco, Temuco, Purén, Carahue, Padre Las Casas, Freire, Ercilla y Collipulli, entre otras.

A nivel nacional, considerando todas las regiones afectadas, hasta las 21:40 horas el balance daba cuenta de 38.687 hectáreas consumidas por el fuego, y un total de 29 incendios activos en combate.

