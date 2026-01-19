Incendios forestales: Revisa las solicitudes de evacuación emitidas por Senapred
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Desde que comenzaron los incendios forestales este fin de semana en la zona centro-sur del país, Senapred no ha parado de emitir solicitudes de evacuación en distintos sectores de las regiones afectadas.
A continuación, conoce todos los llamados a evacuar publicados por el organismo público en su cuenta de X desde las 16:00 horas de este lunes en adelante.
Cabe destacar que el primer aviso que aparece en esta nota corresponde al más reciente y se irá actualizando conforme se vayan agregando más solicitudes de Senapred.
Solicitudes de evacuación
#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED reitera evacuar sector Altos de Alameda Sur en la comuna de Los Ángeles, Región de Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 20, 2026
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Durante la… pic.twitter.com/bUG2NfRB5F
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Donque Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 20, 2026
RECUERDA actuar con calma y acatar… pic.twitter.com/byvF79x6nr
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED Reitera evacuar sector Villa Malalhue, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA actuar con calma y acatar… pic.twitter.com/jQQ49WBbza
#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED reitera evacuar sector Altos de Alameda Sur en la comuna de Los Ángeles, Región de Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Durante la… pic.twitter.com/oxlkudzoUn
#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Colonia Manuel Rodriguez en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Durante la… pic.twitter.com/RqPAs6LasO
#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Codihue Rincon en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Durante la… pic.twitter.com/uX17HM6hff
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Villa Malalhue, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
RECUERDA actuar con calma y acatar… pic.twitter.com/unjbWg8UXe
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Altos de Alameda Sur, en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
RECUERDA actuar con calma y… pic.twitter.com/i3xzk1dzZV
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Chaimavida, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/5IJS92baID
¡ATENCIÓN! por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Cerro España, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, #SENAPRED activó mensajería #SAE.— SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026
RECUERDA actuar con calma y acatar las… pic.twitter.com/WLXEEHOaZa
