Funeraria del Hogar de Cristo ofrece servicios gratuitos a damnificados por incendios en Biobío y La Araucanía

19 en. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto de los catastróficos incendios forestales que afectan al sur del país, Hogar de Cristo anunció que entregará servicios funerarios gratuitos a las familias que hayan perdido a un ser querido producto de esta emergencia en las regiones del Biobío y La Araucanía.

La iniciativa busca brindar un apoyo concreto a quienes enfrentan la pérdida de familiares en medio de una situación de alta complejidad, poniendo a disposición los servicios propios de la institución.

Sucursales funcionando de manera ininterrumpida

Desde este lunes, las sucursales de Funeraria Hogar de Cristo en Concepción y Temuco se encuentran funcionando de manera ininterrumpida, reforzando sus equipos con el objetivo de responder oportunamente a los requerimientos de las personas afectadas por los incendios.

Desde la institución explicaron que la decisión responde a una forma concreta de contribuir desde su quehacer. El gerente general de Funeraria Hogar de Cristo, Juan Pablo Rogers, señaló que "creemos que, en momentos como este, la solidaridad no puede quedarse solo en las palabras. Como funeraria, nuestra manera de contribuir es acompañar con dignidad y respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos en medio de esta tragedia".

Compromiso social de la institución

Según expuso la funeraria en un comunicado, la entrega de estos servicios gratuitos se inserta en el compromiso social que ha caracterizado históricamente a Funeraria Hogar de Cristo.

"La solidaridad, la entrega y el acompañamiento a quienes más lo necesitan forman parte del ADN de la institución, especialmente en contextos de emergencia y dolor social", afirmó en un comunicado.

Canales de orientación disponibles

Las personas que requieran orientación o apoyo pueden acercarse directamente a las sucursales de Funeraria Hogar de Cristo en Temuco y Concepción. Además, la institución cuenta con el número telefónico 600 626 6500, disponible las 24 horas del día, para atender consultas y solicitudes relacionadas con esta medida.

