Incendios en Lirquén: PDI pone a disposición veterinarios de su Brigada Canina para atender a animales afectados

19 en. 2026 - 17:36 hrs.

¿Qué pasó?

El impacto que han dejado los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío no solo ha golpeado a los habitantes de la zona, sino también a sus animales, muchos de los cuales han sufrido lesiones que hacen necesaria una atención veterinaria.

Por ello, la Policía de Investigaciones (PDI) se ha hecho presente en la emergencia, poniendo a disposición a personal de su Brigada Canina, así como también desplegando un equipo multidisciplinario en apoyo a las distintas zonas afectadas.

Brigada Canina de la PDI presta apoyo a animales afectados

En el caso de Lirquén, sector de la comuna de Penco que se ha convertido en uno de los más devastados por el fuego, veterinarios de la Brigada Canina han activado una zona de atención para entregar los primeros auxilios.

En el lugar se atenderá a perros, gatos y animales en general, principalmente con quemaduras, para posteriormente derivarlos a los distintos albergues disponibles.

PDI

La subprefecta Pamela Córdova, jefa de dicha unidad, señaló que como institución "es fundamental estar presentes y colaborando en esta emergencia".

"Además de los veterinarios, contamos con tres guías caninos y sus respectivos ejemplares, quienes están a disposición para las distintas labores requeridas por la Brigada de Ubicación de Personas y el Laboratorio de Criminalística", agregó.