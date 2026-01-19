Declaran Alerta Roja para Temuco por incendio forestal: También se solicitó evacuar sectores de Ñuble y Biobío

19 en. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró este lunes Alerta Roja para la comuna de Temuco, en la región de La Araucanía, por un incendio forestal que amenaza con llegar a zonas pobladas. También solicitó evacuar sectores de las regiones de Ñuble y Biobío.

Alerta Roja para Temuco

De acuerdo al organismo público, el siniestro se desarrolla en la localidad de Conoco Chico y actualmente está en combate. La superficie afectada es de 0,01 hectárea, según datos preliminares.

Considerando estos antecedentes y con base a la información técnica proporcionada por Conaf, se declaró Alerta Roja para Temuco "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten", indicó Senapred.

Con esta medida se movilizarán todos los recursos "necesarios y disponibles", en apoyo adicional a lo ya desplegado, y se actuará para controlar la situación "dada la extensión y severidad del evento".

Solicitan evacuar sectores de Ñuble y Biobío

Senapred solicitó evacuar el sector de Galponcillo, en la comuna de Ránquil, región de Ñuble, a raíz de los incendios forestales que se desarrollan en la zona.

También se hizo un llamado a evacuar los sectores de Chaimavida, Villa Concepción, Vilumanque y Villa Universitaria, en la comuna de Concepción, región de Biobío.

Para reforzar la medida por parte de los organismos técnicos en terreno, Senapred activó mensajería SAE y recordó que se debe "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".