Kast mantiene el anuncio de su gabinete de ministros para este martes pese a la emergencia por los incendios

19 en. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Para este martes 20 de enero, el Presidente Electo, José Antonio Kast, agendó el anuncio de los nombres que compondrán su gabinete de ministros una vez que asuma el Gobierno.

Con la emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío por los incendios forestales no estaba claro si mantendría todo según lo planeado, pero este lunes confirmó que el anuncio sigue en pie.

Kast confirma anuncio de gabinete de ministros para este martes

Tras sostener una reunión con su equipo de trabajo para abordar los incendios, Kast sostuvo que "el día mañana ustedes van a conocer, y mantenemos nuestra planificación, el día mañana ustedes van a conocer a los 25 ministros de cada una de las carteras, incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad".

"Haremos una acción que corresponda a un cierto momento que estamos viviendo, pero sin falta mañana estarán nominados todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidades del gabinete de nuestro gobierno", agregó.

El énfasis que el Presidente Electo realizó en los "25 ministros" descartaría la idea de incluir figuras a cargo de dos o más carteras.

Los nombres de los futuros ministros de Seguridad y Minería, serían los únicos aún pendientes.

