"La autocrítica tendrá que hacerla el Presidente Boric": Kast se reúne con su equipo para analizar emergencia por incendios

19 en. 2026 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, el Presidente Electo, José Antonio Kast, se reunió con sus equipos para analizar la emergencia que está afectando a las regiones de Ñuble y Biobío producto de los incendios forestales.

De acuerdo al último balance entregado por las autoridades, hay más de 1.500 damnificados y 19 personas fallecidas confirmadas.

"Queremos colaborar"

"Hoy día nos hemos reunido en la mañana (...) siempre en la línea de respetar el trabajo, el compromiso, la coordinación que está realizando el Presidente Boric hoy día con su Gobierno, con sus ministros. Son ellos los que están a cargo de esta emergencia y nosotros queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para darles ideas, sugerirles, pero ellos son los que tienen que abordar esta emergencia y lo están haciendo", sostuvo Kast.

"En la reunión que tuvimos estamos pensando lo que nos va a corresponder a nosotros, que es principalmente la reconstrucción. Esperamos y estamos convencidos de que esto tiene que ser muy rápido, eficaz y oportuno, y para eso se nos requiere también un trabajo previo", agregó.

Sobre las acusaciones de lentitud por parte del Ejecutivo, señaló que "si nos detuviéramos (en debatir) solo en la rapidez o la lentitud, de eso podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Lo importante es que desde que el Presidente va a la zona y se reúne con las autoridades, recoge las inquietudes. Esperamos que se haya reaccionado rápidamente".

"La autocrítica tendrá que hacerla la persona que está a cargo hoy día, que es el Presidente Gabriel Boric. Nuestra actitud fue decir 'estamos a su disposición en lo que nosotros podamos hacer como Presidente Electo y como personas que van a estar a cargo de esto'", añadió.

Kast se reunirá con Boric

Luego de la reunión con su equipo en la llamada "Moneda Chica", el Presidente Electo se trasladará hasta el Palacio de La Moneda para juntarse con el actual Presidente de la República, Gabriel Boric.

La cita está agendada para las 11:00 horas y se desconoce si se entregarán declaraciones después del encuentro.

Cabe recordar que el pasado domingo Boric confirmó que ha mantenido comunicación con Kast para trabajar en conjunto en el combate y la reconstrucción de los incendios forestales.

“Conversé con el Presidente Electo, José Antonio Kast, para darle toda la información que teníamos disponible”, afirmó el Mandatario.

