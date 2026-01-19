Realizan evacuación en sectores de la comuna de Penco por incendio forestal

19 en. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la emergencia por los incendios forestales en la región del Biobío, donde en la tarde de este lunes Senapred llamó a evacuar varios sectores de la comuna de Penco.

Con apoyo de mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) se pidió evacuar los sectores de Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge.

Recomendaciones para la evacuación

Para el procedimiento, Senapred recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

"Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", agregó.

Otras evacuaciones en el Biobío

Minutos antes, el organismo había solicitado evacuar los sectores de Chillico y la Ruta Q-90 en la comuna de Laja, mientras que más temprano el mismo procedimiento se aplicó en Las Pataguas en Concepción.

Según información proporcionada por Senapred, hasta las 12:40 horas hay 26 incendios en combate, 29 controlados y 7 extinguidos en territorio nacional.

Por otra parte, se mantiene la Alerta Roja para las regiones de Ñuble y Biobío, las que están vigentes desde el 17 de enero, mientras personal de emergencias trabaja en terreno.

