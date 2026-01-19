Llaman a evacuar dos sectores de la comuna de Laja por incendio forestal

19 en. 2026 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado durante este lunes a evacuar dos sectores de la comuna de Laja, en la región del Biobío, por un incendio forestal.

La evacuación

El organismo expuso que se trata de Chillico y la Ruta Q-90, así que se activó la mensajería SAE: "Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", señaló.

En medio de esta información, sostuvo que "durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades".

Incendios en combate

Según información proporcionada por Senapred, hasta las 12:40 horas hay 26 incendios en combate, 29 controlados y 7 extinguidos en territorio nacional.

Por otra parte, se mantiene la Alerta Roja para las regiones de Ñuble y Biobío, las que están vigentes desde el 17 de enero, mientras personal de emergencias trabaja en terreno.

